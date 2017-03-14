柔土地局内鬼勾结不法集团 转卖外国人土地牟利

（联合早报网讯）一个与柔佛州土地与矿物局及地下组织有密切关系的不法集团，将原属外国人的空置土地转卖给他人，牟取暴利。

《星洲日报》报道，据《星报》掌握的消息，不法集团已运作一段时间，截至目前已转卖数片原属印尼以及新加坡富商的土地，总值超过1500万令吉（约480万新元）。

然而，警方近期根据可靠消息陆续展开行动，先后逮捕3名年龄介於30至50岁的嫌犯，当中包括一名前任柔佛州土地与矿物局行政助理，他们均在防范罪案（修正与延伸）法令（POCA）下被调查。

据了解，警方嫌犯逮捕之际，也起获大量相信从柔佛州土地与矿物局位于依斯干达公主城的办事处保险库中偷取的文件，相信用以伪造假文件。

消息指出，该名前行政助理曾在柔佛州土地与矿物局工作超过10年，被捕前调换到其他政府部门工作，至于另2名嫌犯表面上自称是房地产经纪，实际上是有前科，包括涉及谋杀案的地下组织成员。

据悉，不法集团通过土地局人员找出属于外国人而又空置多时的土地，凭着从土地局偷出来的文件，伪造一份印有新地主名字的地契。

消息指出，不法集团利用相关假地契物色买主，不法集团在幹案过程“放长线钓大鱼”，不惜等上好几年以篡改土地资料。据了解，不法集团也利用假护照号码、宣誓证明以及其他法律文件来遊说土地局以及买主。

消息说，不法集团的勾当因为一宗涉及数百万令吉的振林山的土地买卖而东窗事发，买主的代表律师在交易过程中发现有所疏漏后联络持有土地的新加坡籍人士，该名新加坡人对本身的土地被出售一点也不知情，也没有要出售土地的打算。

据悉，该名新加坡人随后向警方报案，而柔州警方已成立一支特别小组展开调查，并会一并调查不法集团是否涉及其他州属的土地勾当。另一方面，柔佛总警长拿督旺阿末受访时证实警方已逮捕相关嫌犯，不过拒绝进一步透露详情。

他呼吁知情者联系警方，号码是07-2212999。