研究：半数以上灵长类动物濒临灭绝

（联合早报网讯）伊利诺伊大学的保尔.加伯今年一月对与人类最相近的灵长类动物的前景做了一个清醒的评估。他告诉美国之音说，他的研究显示，60%的灵长类物种都面临绝种的威胁，75%数量都在减少。如果仅仅根据数字判断，唯一繁荣发展的灵长类是我们人类。这种威胁让世界各地灵长类动物学家敲响了警钟，提醒人类关注他们进化过程中的近亲所面临的岌岌可危的前景。

调查结论令人警醒：我们正面临一个即将没有大猩猩，没有狐猴，没有猿类的自然界。

达勒姆大学的乔.塞特切尔说：“如果目前有60%濒临灭绝，那么我们这一代，下一代，就会目睹更多的消亡，以至于其他灵长类都将灭绝。”

灵长类是哺乳动物，包括大猩猩，黑猩猩，长臂猿，狒狒，狐猴，猿和猴儿，还有人类。像赛特切尔这样的灵长类动物学者认为，很清楚，人类活动是猩猩面临的主要挑战。

他说：“主要的问题是栖息地的丧失以及变更，基本上是人类改变灵长类的栖息地为人类使用，比如毁林造田，伐木建牧场，以及各种从根本上破坏热带森林的行为等，因为灵长类动物主要生活在热带森林 。”

这份报告和研究灵长类动物的学者对怎样才能阻止物种灭绝的问题都没有令人乐观的答案。

塞特切尔说：“我们知道灵长类动物面临困境，但我认为甚至在从事保护灵长类动物的工作者，看到这样大规模的问题也会震惊的，”

但是专家们指出，最明显的解决方案是如何减缓人类对灵长类动物栖息地的破坏。他们还强调，如果人类能把建立灵长类的保护区和栖息地作为紧要任务，目前的趋势是可以逆转的。