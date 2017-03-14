马国媒体：金正男或长眠马国土

（联合早报网讯）朝鲜最高领导人金正恩的同父异母哥哥金正男，或将长眠于马来西亚国土。

《东方日报》网站报道，金正男于上个月13日在吉隆坡第二国际机场遭到毒杀之后，过去一个月来，其遗体一直存放在吉隆坡中央医院；尽管警方已经确认其身份並联络家属，但却无人愿意来马领尸。为此，警方唯有將其遗体交给卫生部处置。

可靠消息指出，若卫生部要將其遗体运出国交给家属，同样面对棘手问题，包括是否有家属愿意出面领尸，以及昂贵的运输费用该由谁负责。

消息人士说：“根据一般程序，在国外的金正男家属，可到我国驻当地大使馆內，出示证明显示本身为金正男家属，隨后可自行委托我国中间人办理领尸手续，不必亲自前来我国认领遗体。”

然而，目前为止除金正男长子金韩松曾在视频上公开承认父亲丧生以外，没有任何金正男家属表态愿意或將会认领金正男遗体。

据了解，金韩松与其妹妹金率熙，以及母亲李慧静在金正男被谋杀事件后，基于人身安全已第一时间遭到保护，目前真正去向未明，因此一般相信他將无法办理认领遗体手续。

而金正男的首任妻子申正熙与儿子金锦率，至今一直在北京受到秘密保护，更从未就金正男事件发言。

因此，一旦在未来一个月內仍未有金正男家属联络卫生部，预料金正男的遗体將按照一般“无人领尸”程序处理，並將直接交给殡葬业者处理，安葬在蕉赖坟场。

金正男遇害一个月，国內外媒体日夜在中央医院太平间外守候，昨晚7时许更发现卫生部官员现身在太平间內，引起媒体一阵追拍。

不过据了解，金正男的遗体目前仍在太平间內，未被领出。