马贪污印象指数排名跌一位 副部长：还不错

（联合早报网讯）马来西亚首相署副部长拉沙里依布拉欣说，尽管马国在2016年贪污印象指数（CPI）排名中下滑一位，但它取得的名次尚算不错。

当今大马网站报道，拉沙里依布拉欣说，马国名次下滑不能作为一项指标，因为CPI指数的研究结果，只是帮助提升政府的管理。

“CPI是一份向国际商家收集有关大马贪污情况的看法，它不能作为今年与去年相比的测量指标。CPI的研究所得，能帮助政府改善管理。”

他昨天在国会下议院，针对民主行动党峇眼区国会议员林冠英的提问作答。

林冠英询问政府，是否对马国CPI排名从2015年的54位下滑至2016年的55位而感到满意？

拉沙里说，目前的排名尚算不错；由于去年已增加9个国家和地区入榜，因此马国的排名也受到影响。

他也说，上述排名也证明马国经济不受影响，反之，成为一项评估，并获得外来投资的关注与信任。

“到访马国的（沙地阿拉伯）萨尔曼国王，成功注入高达400亿令吉的投资。

“如果马国很糟糕，则肯定别人不会来投资。这份信心依然存在，虽然我们的得分有时候会上升，有时候会下跌。”

尽管如此，他说，政府会继续关注每一项研究报告的结果，且会致力改善，并希望各方不要政治化马国排名的课题。