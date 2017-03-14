研究：蟑螂可单性繁殖

（联合早报网讯）蟑螂繁殖能力强众所周知，可你知道吗，蟑螂竟能从两性繁殖切换到单性繁殖。日本研究人员一项最新研究发现，有3只以上雌蟑螂的话，就可以通过单性繁殖长期维持一个只有雌蟑螂的群体。

新华社报道，北海道大学日前发布了这一研究成果。该校一个研究小组比较研究了不同生存环境下蟑螂的繁殖情况，有的是单只雌蟑螂生存，有的雌蟑螂是和人工改造的无生殖能力的雄蟑螂共存，还有的是多只雌蟑螂共存。

研究结果发现，和前两种情况相比，当3只以上的雌蟑螂共存时，它们的卵鞘（内部保存有卵）能够更快形成，一起生存的雌蟑螂越多越容易促进卵鞘的形成，单性繁殖的后代也全部是雌蟑螂，这个依靠单性繁殖的群体可以维持多年。研究还发现，和其他雌性接触以及感受其他雌性发出的化学物质，对于促进雌性蟑螂卵鞘的形成非常重要。

单性繁殖在其他一些雌雄交尾的有性生殖动物中也常见，例如鱼类、两栖类和爬虫类动物当中都有这种现象。从两性繁殖切换到单性繁殖，被认为是一些动物种群在特殊环境下繁殖壮大的“秘密武器”。这一研究主要揭示了蟑螂是在何种条件下会启动这种繁殖模式切换机制的。

研究小组认为，蟑螂是我们身边的常见害虫，从生理学上重新审视它们的繁殖模式非常重要。这一研究成果已发表在英国《动物学通讯》杂志网络版上。