美共和党新医改方案将使1400万人失去医保

（联合早报网讯）美国国会预算办公室13日发布报告称，众议院共和党议员提交的新医改方案将使1400万人在2018年失去医保，到2026年失去医保的人数将高达2400万，但同时新方案将使美国财政赤字在未来十年减少3370亿美元。

中新社报道，众议院共和党议员于6日公布用来废除和取代“奥巴马医改”即《平价医疗法案》的《美国医保法案》草案，取消使用政府医疗补贴帮助人们购买保险、扩充医疗救助制度等内容，并提出以个人税收抵免来取代联邦补贴。

民主党和部分共和党议员质疑该方案的理由之一是，国会预算办公室没有给出相应评估。13日，这份评估报告终于出炉，称如果实行该方案，未来两年美国人的保费相对目前的“奥巴马医改”方案会增加，但2020年后平均保费会降低。据美国国家广播电视公司（NBC）称，年轻人的保费会减少，但老年人的保费却会增加。

评估报告公布后，民主党立即对共和党新医改方案开始新一轮抨击。参议院少数党领袖舒默在声明中称，评估报告证明了特朗普关于每个人都会拥有医保且费用会降低的承诺是空话。

众议院议长瑞恩则称，评估报告的结论是保费会降低，财政赤字也会减少。他还说评估报告没有考虑到新方案的其它一些步骤会进一步降低费用、提供更多选择。卫生部长普莱斯说，我们非常不同意这份报告。

共和党的这份新医改方案在9日已获得众议院能源与商业委员会、筹款委员会投票通过，共和党希望能在数周内就将该方案在众议院进行全体投票表决。