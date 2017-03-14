两种营养素有助在雾霾天护健康

（联合早报网讯）两项独立的新研究显示，维生素B与欧米茄－3脂肪酸两种营养素可能都有助于减轻雾霾对健康造成的影响。

新华社报道，一项研究由美国哥伦比亚大学博士后研究员钟嘉负责，共有10名年龄19岁至49岁的志愿者参与。每人经历3次试验：暴露在干净空气中并服用安慰剂；暴露在有细颗粒物（PM2.5）污染的空气中并服用安慰剂；暴露在有PM2.5污染的空气中并服用维生素B补充剂。

这项13日发表在新一期美国《国家科学院学报》上的研究显示，补充维生素B防止了PM2.5诱导的DNA（脱氧核糖核酸）甲基化异常。近年来的一些研究指出，特定位点DNA甲基化异常可能是很多慢性疾病的风险因子，比如心血管疾病甚至肿瘤。

在美国马萨诸塞综合医院康景轩教授领导的另一项实验中，研究团队持续6周让小鼠吸入人工合成、能发荧光的PM2.5颗粒，从而跟踪颗粒通过小鼠身体的情况。

研究人员不仅在肺部观测到了荧光颗粒，还在脑、肝、肾、脾和睾丸等器官中观测到了荧光颗粒。这表明，PM2.5可以穿透肺部屏障并转移到其他器官中，进而可能诱发全身性疾病。由于在睾丸中也能发现该颗粒，这表明PM2.5对生育和繁殖也有潜在影响，但尚需进一步研究。

康景轩等人接着利用小鼠研究发现，鱼油富含的欧米茄－3脂肪酸可以有效预防和治疗由空气污染引起的炎症和氧化应激反应，使伤害程度减少30%至50%。

康景轩等人发表在《生物化学与生物物理学学报》上的研究说，按照给小鼠的等效剂量，人类应每天摄入2至4克欧米茄－3脂肪酸。鱼、叶类蔬菜、核桃和亚麻籽等食物都富含欧米茄－3脂肪酸。