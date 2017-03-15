美东北部暴风雪5000万人受影响

（联合早报网讯）美国东北部14日遭暴风雪“施特拉”（Stella）肆虐，九个州发布暴雪警报，5000多万人生活受到严重影响。

美国气象频道当天上午报道称，美国东北部多地降雪量已超过30.48公分，宾夕法尼亚州的丁曼斯费里、芒特波科诺以及纽约州的恩德韦尔降雪量接近60公分。马里兰州、纽约州、弗吉尼亚州等五个州宣布进入紧急状态。

航空跟踪网站FlightAware的信息说，截至下午1点30分，全美14日共有超过6500架次航班被取消。

受暴雪影响，纽约市开往波士顿和纽约州首府奥尔巴尼的火车暂停运营，纽约市到华盛顿特区、华盛顿特区到匹兹堡的部分列车也被取消。康涅狄格州则关闭了境内的所有高速公路。

巴尔的摩、波士顿、费城、纽约市的公立学校当天全部关闭。

尽管纽约市当天的降雪量小于气象部门此前的预报，但大雪还是给人们出行带来不便。纽约大都会运输署14日暂停了所有地铁线路地面区段的运行，公交车减少发车数量，新泽西运输公司的公交车则全部停运。

气象部门预计，当天下午纽约市的降雪将逐渐消退，但在纽约州西北部、宾夕法尼亚州等地，暴雪还将持续。据估计，纽约州和宾夕法尼亚州交界处的降雪量可能达到76.2公分。

美国哥伦比亚广播公司报道称，截至14日中午，此次暴雪已经创下美国3月份降雪量第四高的纪录。