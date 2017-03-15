美海军陆战队司令因女兵裸照丑闻遭狠批

（联合早报网讯）美国海军陆战队司令内勒14日因涉及海军陆战队女队员裸照的丑闻而受到痛批。一名联邦参议员称这起丑闻“令人厌恶”。

美国之音报道，参议院军事委员会询问了内勒上将对这起丑闻的回应。

民主党籍参议员吉利布兰德说：“我们的军队中有成员用那种方式贬损情愿为国家献出生命的女性海军陆战队员，而领导层却没有回应，这是个严重的问题。”

吉利布兰德要求知道，如果海军陆战队连面簿都破解不了，如何能够应对“俄罗斯侵略”。她还问，虽然用社交媒体骚扰军人的问题从2013年就开始了，但海军陆战队领导层为何无所作为。

内勒回答说：“我没有好答案给您。我要负责任，我是司令，这是我的问题，我们将改变我们看待自身以及对待彼此的方式。”

共和党籍参议员林赛·格雷厄姆说，这种丑闻将破坏募兵。

一个名为“海军陆战队联盟”(Marines United）的面簿群体展示了海军陆战队女兵的裸体照片。多数照片都是偷拍的，有些虽然是自愿摆拍，但把照片在脸书分享的做法并未取得本人同意。

在面簿把这个群体剔除之前，已有3万人加入了“海军陆战队联盟”。

美国防长马蒂斯说，对国防部战友的尊严和人性缺乏尊重是“无法令人接受的”。

按照美国军法，任何散发这类照片的军人都有可能被送上军事法庭。