法检方调查疑似官商弊案 马克龙或受累

（联合早报网讯）在法国总统大选多位候选人陷入司法麻烦之际，民调大热门、前经济部长马克龙在部长任内参加的一次活动正在受到法国检方的司法调查，可能对马克龙选情造成不利。

据法国联合电台14日报道，巴黎检方日前对2016年1月6日在美国拉斯维加斯举行的一次法国企业家晚宴展开初期司法调查。

检方怀疑，此次活动的组织过程未经招投标程序，存在徇私操作的嫌疑。

虽然马克龙本人并非调查的直接目标，但该事件只会对其选情造成消极影响。

2016年1月6日，在美国拉斯维加斯消费电子产品展期间，时任经济部长马克龙出席了一场有500多名法国新创公司高管参加的晚宴。该晚宴由法国商务投资署委托法国传媒巨头哈瓦斯集团承办。

法国《鸭鸣报》此前报道，该晚宴总共耗资超过38万欧元，其中仅酒店住宿一项就高达10万欧元，最低房价超过每晚300欧元。

法国财政监察总署怀疑此次晚宴的组织过程中存在利益输送问题。但马克龙方面否认与此有关。

据披露，法国财政监察总署认为，法国商务投资署应财政部要求紧急筹办此次晚宴，并将承办权“私相授受”交给哈瓦斯集团，事先未通过正规的招投标程序。

法国商务投资署高层或涉嫌“营私舞弊”，哈瓦斯集团也可能参与了“暗箱运作”。

目前在大多数民调中，极右翼国民阵线主席勒庞、独立候选人马克龙和中右翼阵营共和党候选人菲永的首轮投票支持率居前三位。

勒庞和菲永此前都因卷入虚设职位的“空饷门”而受到司法当局的传唤。