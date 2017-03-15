蒂勒森访亚 专机不带记者遭吐槽

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森本周将前往亚洲进行他上任后对亚洲的首次访问。他这次访问最关注的问题将是朝鲜的挑衅行为。但与往常不同的是，蒂勒森乘坐的飞机上将没有随行的美国记者。

美国之音报道，一些资深记者和外交政策分析师对此感到愤怒。有外交观察家表示，他们对蒂勒森在上任后的首个月里避开媒体，保持低调感到担心。

蒂勒森在2月2日上任的第一天，媒体对他的报道还不错。他说：“嗨，我是个新手。”

但在那之后，蒂勒森一直不理睬记者的提问。蒂勒森这次访亚将打破惯例不带记者，引起了很多问题，因为目前朝鲜导弹试射是一个重要的新闻。

美国国务院前副助理国务卿肯尼迪大使说：“是的，我不能对（美国）历任国务卿多年来的每一次出访都做出准确的回忆，但是，在我过去的约40年与国务卿们的接触中，我知道他们是重视媒体的。所以，他们有多种原因希望记者们随行。”

肯尼迪说，媒体缺席的事实尤为不幸，因为中国也是蒂勒森这次访问的一站。

她说：“我认为，这是一个特别的机会。你要访问一个像中国这样的没有新闻自由的国家，而你又没有自己的非常活跃能干的自由媒体跟你在一起。坦率地说，这在展示新闻自由价值的时候发出了一个不好的信号，新闻自由是美国的核心价值。”

代理国务卿发言人托纳星期一被问到了这个信号的问题。他说：“这不是我们打算发出的信息。”

白宫发言人斯派塞上周五说，蒂勒森很注意节约，所以乘坐了一架较小的飞机。飞机上没有随行记者的位置。

国务院说，蒂勒森在日本停留期间将会给记者提供报道的便利。