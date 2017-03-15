卫星图像：中国在北岛有动工迹象

（联合早报网讯）新的卫星影像显示，中国已开始在西沙群岛中的北岛展开新的建筑工程，成为北京持续在此重要贸易水道强化军事能力的讯号。

中央社引述路透社的报道说，这个最新动向，正值美国国务卿蒂勒森准备本周稍晚展开任内首度出访东亚之际。今年1月，蒂勒森表示中国不应被允许进入在南中国海所打造的岛屿，引发中方警觉。

地区驻外武官与专家认为，中方这个最新动向显示，纵使他们想避免与美国总统特朗普新政府产生新冲突，但中国依然决心扩大在南中国海岛礁的网络。

一张摄于3月6日的西沙群岛北岛照片显示，近期的工程包括清理地面及可能为建港的准备工作，这也支持了专家相信可能最终会成为军事设施的研判。岛上初期作业去年被台风损坏。

由民间卫星公司Planet Labs所提供的这张照片，是继今年1月部分报告后再度有动工的迹证。1月时的部分报告显示，包括树岛等数个西沙的邻近岛礁已有工程启动。

澳洲国防大学南中国海专家塞尔说：“对中方日后企图支配南中国海而言，西沙群岛是不可或缺的一环。不管官方喉舌怎么说，我们都会看到岛礁军事化，纵使他们是一点一滴地做。”

北岛是西沙弧形岛礁的一部分，被预期能成为永兴岛的屏障；永兴岛上有民间设施和监听站。