IMF呼吁推动多边解决方案应对全球风险

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）14日发布报告，呼吁各国采取多边解决方案以应对全球风险，实现经济一体化益处的最大化。

IMF在这份为即将举行的二十国集团财长和央行行长会议提供的监测报告中说，全球经济面临的不确定性增加。

经济一体化和技术革新对发达经济体就业和收入分配带来的负面影响正引起更多担忧，并导致发达经济体内顾倾向加剧，其可能采取的保护主义政策将扰乱全球贸易秩序，损害经济增长。

报告还说，随着美国接近充分就业水平，其可能推出的扩张性财政政策将导致美元进一步走强，加剧新兴经济体和低收入国家资本外流。

报告呼吁G20成员推动多边解决方案以应对全球风险，包括采取协调政策应对全球不平衡，进一步降低贸易壁垒，推动服务、电子贸易及外商投资政策改革，同时完成全球金融监管改革，加强全球金融架构建设等。

报告说，近期指标显示全球经济增长有望提速。发达经济体增长前景有所改善，

其中，美国由于有望推出更具扩张性的财政政策，其经济前景将进一步好转。在中国和印度经济增长带动下，今年新兴经济体对全球经济增长的贡献将超过四分之三。

IMF今年1月发布的预测，全球经济增速今年将达到3.4%，明年升至3.6%，均高于去年3.1%的增速。