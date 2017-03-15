美国Budweiser欲在火星酿啤酒

（联合早报网讯）人类登陆火星估计至少还要一二十年时间，但美国啤酒制造商已经设想在火星上酿造“微重力”啤酒了。

安海斯－布希公司旗下的百威啤酒公司（Budweiser）近日在美国得克萨斯州“西南偏南”音乐电影节上宣布了这个“大胆的新梦想”，并举行了火星啤酒专题讨论会。

讨论会由好莱坞大片《火星救援》女演员凯特·玛拉主持，安海斯－布希公司市场创新副总裁图思曼、美国航天局退役宇航员安德森等人参加。

百威啤酒副总裁马克斯在一份公司声明中说，现在是时候把目光投向下一个目的地了，“当殖民火星的梦想变成现实时，百威将在那里庆祝人类伟大的下一步”。

不过，在火星上酿造和享用啤酒可不是一件容易事。火星上的水有限，且含盐量高，不宜酿酒，光照不足也不适合啤酒花生长。

而且，在微重力条件下，舌头轻微肿胀，味觉减弱，品尝啤酒的味道会变难。饮用碳酸饮料还会出现“打湿嗝”现象，即胃里的二氧化碳与啤酒等会随打嗝一起涌出。

百威啤酒表示，虽然登陆火星可能还需要数年甚至数十年时间，但该公司相信“太空生活应该充满着跟地球上同样的乐趣，包括喝啤酒”。

美国航天局曾提出要派遣宇航员登陆火星，但最早也要等到本世纪30年代才能实施。