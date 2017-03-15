荷兰众议院选举投票开始

（联合早报网讯）荷兰议会二院（众议院）选举于当地时间15日7时30分（新加坡时间下午2时30分）拉开帷幕。这是今年欧洲大选年首场重要选举，被视为欧洲政治变化的“风向标”。反伊斯兰、反移民、反欧盟的极右翼自由党会否成为荷兰第一大党，备受关注。

根据荷兰选举委员会公布的数字，本次选举注册选民约为1300万，其中包括7.75万海外注册选民，荷兰全国设有9000多个投票站。

投票将于15日晚上9时（新加坡时间16日4时）结束，计票正式结果将于21日公布。为避免遭受黑客袭击，此次选举计票全部由手工操作。

荷兰议会二院主要职责是立法和监督内阁执政，150名议员按比例代表制通过直接普选产生，任期四年。通常情况下，赢得议席最多的政党在新政府组阁过程中拥有主动优势。

荷兰历史上不曾出现过单个政党获得议会多数席位（76席）的情形，历届内阁都是由两三个政党甚至四五个政党联合组成。

本次选举共有28个政党参与角逐。选前民调显示，无一政党得票率有望超过20%。现任首相吕特领导的传统右翼自由民主党有望获得24至28个议会席位，自由党预计可获19至23席。

民调得票率居前的政党均已表示拒绝与自由党联合执政。

荷兰媒体指出，特定群体未被民调覆盖，部分选民举棋不定，一些选民根据民调结果调整投票行为，导致民调有可能失准。

荷兰政治倾向测试网站普罗德莫斯负责人扬森说，网站20余年运营数据表明，投票日仍有数十万选民登录网站做测试。

为推动和帮助选民投票，荷兰内政部与面簿等社交媒体合作，投票前数日就开始向选民自动推送投票提醒及投票站定位信息。