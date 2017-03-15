德：社交媒体不删除仇恨言论可被罚款

（联合早报网讯）德国联邦司法部14日公布一份法律草案，要求社交媒体网站及时删除平台上的仇恨言论及破坏他人名誉的虚假新闻等非法内容，否则将被处以最高可达5000万欧元（约7500万新元）的罚款。

新华社报道，该法律草案要求，社交媒体网站需向用户提供可每天24小时举报非法内容的服务，必须在7天内删除非法内容及其副本。社交媒体网站还需按季度发布报告，说明它们是如何处理这些非法内容的。

草案还要求，社交媒体网站需指定专人负责处理用户投诉。如果社交媒体网站未能执行强制标准，这名负责人可面临高达500万欧元的罚款。

德联邦司法部长海科·马斯说，虽然有些社交媒体网站已主动采取打击仇恨言论的措施，但“这还不够”。他援引研究数据说，推特只删除了用户报告非法内容的1%，而面簿只删除了39%。

马斯说，该草案将作为一项议案的一部分，提交到德国联邦议院，并强调这些措施不会影响德国的言论自由。

对此，社交网站脸书回应称，将培训员工熟悉德国的法律要求，预计到2017年年底将有700名员工在柏林负责处理用户举报的非法内容。推特则表示，最近几个月来，已经采取一系列措施来防范侮辱性言语，以及允许用户过滤不想看到的内容。

马斯曾在2015年表示，德国联邦司法部近年来收到大量投诉，称互联网上种族主义和排外的煽动性言论泛滥，这些言论在脸书网站尤为猖獗，而脸书没有对此采取有效控制措施。