韩国人生活质量跟不上经济发展水平

（联合早报网讯）韩国统计厅15日发布的一份统计数据显示，近十年，韩国人均国内生产总值（GDP）上升29%，但生活质量仅提升12%。这表明，韩国经济发展没有直接带动国民生活质量提升。

韩联社报道，数据显示，截至2015年，韩国“国民生活质量综合指数”为111.8，较10年前的2006年（100）增长11.8%。同期，韩国人均GDP增长28.6%，增幅比生活质量指数高出两倍多。

统计厅认为以GDP为主的经济指标无法反映出国民的生活质量，因此与“韩国生活质量学会”携手研发出能够衡量国民生活质量的指标。该指标对国民的收入、消费、就业、工资、社会福利、健康、安全、环境等12个领域进行评估，其中客观指标为56个（70%），主观指标为24个(30%)。

按各领域看，教育（23.9%)、安全（22.2%)、收入和消费（16.5%)、社会福利（16.3%）领域的增幅高于平均值（11.8%)。相反，健康（7.2%)、住宅（5.2%)、就业和工资（3.2%)的增幅较低，家庭和共同体领域指数为98.6，甚至较十年前降低1.4%。

参加该指标研发工作的首尔大学一位教授分析称，家庭和共同体、就业和工资、住宅、健康领域指标的增幅低于平均值意味着近十年韩国在这些领域的生活质量没有得到显著改善。