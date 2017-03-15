花旗：若勒庞当选总统 法银行股料重挫

（联合早报网讯）花旗集团表示，若勒庞赢得法国总统大选，将令该国的银行股重挫。

据彭博社报道，花旗的分析师团队预计，如果持有反欧观点的总统候选人勒庞获胜，法国银行股市值料平均蒸发大约四分之一。虽然他们认为，近期的民调显示勒庞获胜的可能性不高，但去年英国和美国的公投和大选结果说明了民调也可能出错。

花旗集团分析师Azzurra Guelfi和Simon Nellis说：“民调过去也曾出错……对法国和法国国债的敞口，以及CIB业务估计将是面临压力的主要领域。我们认为，下行幅度可能是巨大的。”

极右翼国民阵线候选人勒庞希望法国脱离欧元区，令法国央行重新独立，并且发行新的货币。花旗集团认为，如果她获胜，银行业面临的风险之一是法国国债下跌，因为国债不只占银行业资产负债表的很大一块，也会推高融资成本。同样令人担忧的还包括资本市场收入下降、资产管理增速放缓。

花旗集团称，如果勒庞当选总统，法兴银行的股价可能从周二收盘价下跌38%，因其来自法国的收入比例较高，对国债的敞口更大，投资银行活动也更加活跃。

相比之下，法国巴黎银行所受影响将最小，跌幅料达23%。法国农业信贷银行和法国外贸银行料分别下跌30%和34%。

即便勒庞的政策计划可能撼动法国的银行体系，但包括法国农业信贷银行、法兴银行和安盛避免了与她的团队接触。民调显示，勒庞在4月份第一轮投票中支持率领先，但5月7日的第二轮投票中，可能输给对商界更加友好的菲永和马克龙。