挪威：坐公交车不系安全带将被罚款

（联合早报网讯）据挪威通讯社15日报道，挪威公共道路管理局上周对237名不系安全带的公交大巴乘客开出罚单，每人罚款1500挪威克朗（约250新元）。

新华社引述该报道说，挪威公共道路管理局上周在全国范围内对公交大巴进行了突击检查，总共有9230名乘客和535名公交车司机被检查，其中只有一名司机因未系安全带被罚款。

“罚款只是一个工具，让人们认识到不使用安全带的严重性。我们希望人们无论在小汽车还是公交车上都养成系安全带的习惯，”挪威公共道路管理局主管英格丽德·卢特那斯说，“坐在公交车上不系安全带，一旦发生意外，不光自己会受伤，还可能对其他乘客造成严重伤害。”

这是挪威公共道路管理局第二次在全国范围内对公交大巴上使用安全带状况进行“严打”。管理局表示，以后将继续这样的检查。

管理局说，挪威有多种公交大巴，但不论在市区内运行的公交车还是在城区之间快速路上行驶的公交车，乘客都必须系安全带。

根据管理局规定，15岁以下的孩子在挪威乘坐公交车时，司机应确认孩子已使用安全带。

另据挪威媒体报道，2014年至2016年间，挪威有9人在公交大巴车事故中丧生，其中一起伤亡最严重的事故就是因为乘客未系安全带。