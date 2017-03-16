谷歌新应用助家长监控孩子玩手机

（联合早报网讯）担心孩子玩手机和平板电脑时间太长或接触不良信息？美国谷歌公司15日推出名为“家庭链接”的新应用程序，帮助家长全方位监控13岁以下孩子通过手机或平板电脑上网。

新华社报道，据介绍，“家庭链接”允许少儿使用邮件、地图、浏览器等各种谷歌服务，其账户被直接关联到父母账户，父母在自己的账户中就能设定孩子使用各种应用程序的权限及时间长短等。以使用Chrome浏览器为例，父母可以设置多种访问权限，如用孩子账户搜索时过滤掉成人网站，或让其账户只能访问父母指定的网站。

谷歌介绍说，谷歌先前的父母监控功能仅能限制孩子在某一个特定设备上的使用行为，而“家庭链接”应用程序实现对孩子账户的全面管理，在保证安全的前提下，让孩子以一个账户保持在多个设备上的网络体验完整性。

谷歌在15日发布了“家庭链接”的测试版，目前只能在安卓系统的手机和平板电脑上使用，正式版将于今年晚些时候在美国正式上线，另外适用于苹果操作系统的版本也在研发之中。

美国在2016年进行的“数字化趋势调查”显示，美国孩子开始拥有自己手机的平均年龄是10.3岁，39%的孩子平均在11.4岁开始拥有自己的社交媒体账号，比各大网站规定的年龄低约1岁。在平板电脑的使用上，84%的美国6岁至12岁少儿平均每周要至少玩一次平板电脑。

美国《儿童网络隐私保护法》规定，严禁收集12岁以下少儿上网的各种数据，同时要求其在网上分享包括性别、位置、图像等个人信息时必须有父母同意。