日本近半主妇对工作方式改革不抱期望

（联合早报网讯）民意调查显示，对于日本政府旨在消除正式与非正式劳动者待遇差别以及控制长时间劳动的“工作方式改革”，近半的家庭主妇不抱期望。

日本共同社近日从一份民间企业调查结果获悉，有关实现正式与非正式劳动者“同工同酬”以及力争控制长时间劳动的安倍政府“工作方式改革”，在招聘求职网站注册的主妇中回答“不期待”的有47.2%，高于回答“期待”的42.8%。这一结果显示，安倍政府希望鼓励女性进入社会工作，但有工作意愿的主妇对此却并不看好。

调查由面向主妇的人才服务公司“b-style”（位于东京）的调查机构“主妇JOB总研”1月31日～2月10日对登记者进行了这项调查，共从797人处获得有效回答。

对于工作方式改革“不期待”的包括“完全不期待”（16.7%）和“不太期待”（30.5%）的共有47.2%。“期待”的包括“非常期待”（10.7%）和“比较期待”（32.1%）的共有42.8%。

回答“不期待”者中，有人评论称“只会在部分大企业中实施”、“政界人士不了解现状”等。

政府就工作方式改革预定在3月制定实施计划，但回答“不知道讨论的内容和目的”的有52.2%。

日本将每月最后一个星期五定为“超级星期五”，让上班族下午提早下班，有多点时间消费。在2月24日的首个“超级星期五”，首相安倍晋三带头，让各部门公务员下午三时下班。