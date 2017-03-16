法媒称雷诺涉嫌车辆排放造假

（联合早报网讯）法国媒体15日披露一份官方文件，称法国第二大汽车制造商雷诺涉嫌车辆尾气排放造假，且持续时间长达25年以上。

法国《解放报》当天援引法国经济和财政部下属竞争、消费和反欺诈总局于2016年11月起草的一份调查报告报道说，雷诺曾在车辆污染物排放达标测试中“作弊”，从而构成欺诈消费者的行为。

这份长达39页的报告说，部分雷诺车辆发动机在实验室测试时的污染物排放水平与实际行驶中存在明显差距，雷诺“疑似使用了某种特殊装置，能在污染物排放测试的特殊条件下改变车辆发动机运转，减少氮氧化物排放，使车辆排污水平符合欧洲相关标准”。

报告指出，雷诺通过“篡改”排放测试结果的欺诈手段使约90万辆汽车成功获准上市。报告虽未披露涉及的具体车型和上市时间，但提到在调查中，卡缤和Clio两款车型氮氧化物排放分别超标377%和305%。

2015年9月德国福士伟根汽车“排放门”丑闻曝光后，法国生态、可持续发展和能源部长罗雅尔曾下令对法国市场上车辆的尾气排放进行检测，以调查是否存在类似情况。

到目前为止，雷诺是法国唯一一家因涉嫌尾气排放“作弊”而遭到司法调查的本土汽车制造商。据悉，如果“因欺诈危害人类健康”的罪名成立，雷诺恐将面临最高相当于其全年营业额10%的高额罚款。

雷诺当天在一份声明中回应说，雷诺“所有部门都从未违反欧盟或国家层面有关车辆认证方面的任何规定”，否认媒体披露的相关指控。