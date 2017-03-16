特朗普：没推特 或许我不会在这里

（联合早报网讯）美国总统特朗普表示，推特让他得以绕过“不老实的”的媒体，为自己频频在推特开炮辩护。

中央社报道，特朗普15日晚间接受福克斯新闻频道专访时说：“如果没有推特的话，或许我不会在这里。”

特朗普说：“我得到假新闻和不老实媒体的对待”。他点名美国有线电视新闻网（CNN）和美国其他三家主要新闻网：美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和国家广播公司（NBC）。

不过，特朗普说：“不包括福克斯，因为我觉得福克斯对我公允。他还说，很多新闻媒体“不老实……有近1亿人在推特、面簿和Instagram追踪我”，“我有我自己的媒体形式”。

特朗普的官方推特帐号＠realDonaldTrump有超过2600万名追踪者。特朗普说：“当我说话时，媒体未正确报道。”他还强调：“推特对我来说，是很美妙的东西。”

特朗普本月4日推文指控前总统奥巴马在去年11月8日大选前，监听特朗普在其纽约住家特朗普大厦的通联。

联邦众议院情报委员会资深议员表示，他们还没看到能支持特朗普指控的证据。但特朗普告诉福克斯新闻，白宫近期将递交证据给众院情报委员会。

他也把怒火指向NBC。他说：“我的《名人学徒》（The Apprentice）节目帮NBC赚了不少钱……我当了14季的主持人。你看看，我没主持了，现在变成什么样？简直是灾难。”

今年1月，特朗普嘲笑该节目收视率低，把原因归咎于主持人、好莱坞男星，同时也是前加州州长阿诺舒华辛力加表现太差。

阿诺舒华辛力加3月说，他已经向节目单位请辞，因为包袱太沈重，尤其特朗普还挂名执行制作人，吓跑了赞助厂商和观众。