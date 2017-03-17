奥朗德：保持全国紧急状态至7月中

（联合早报网讯）法国总统奥朗德16日说，当天国际货币基金组织驻法国办事处发生的邮件爆炸事件和法国东南部一所高中发生的枪击案说明，维持全国紧急状态是合理的，这一状态将被保持至7月15日。

据新华社报道，法国内政部发言人当天表示，法国政府面对突发事件已采取行动，希望人们保持冷静。

当天上午，国际货币基金组织驻法国办事处发生邮件爆炸事件，一名工作人员在打开一份邮件时发生爆炸，脸部和手部受轻伤，但没有生命危险。

16日中午，法国东南部城市格拉斯一所高中发生一起枪击事件。法国内政部对媒体说，枪击造成四人受轻伤，枪手是一名17岁高中生，已经被捕。

格拉斯市所在的普罗旺斯－阿尔卑斯－蓝色海岸大区议会主席克里斯蒂安·埃斯特罗西当天向媒体透露，截至目前的调查结果表明，枪手可能是因心理问题而制造枪击事件。

2015年11月13日巴黎发生连环恐袭事件后，法国总统奥朗德宣布法国进入有利于加强反恐的全国紧急状态。由于法国面临的反恐形势一直较为严峻，全国紧急状态被多次延长。去年12月中旬，法国议会投票批准将国家紧急状态延长至今年7月中旬，但法国司法部长让－雅克·于尔沃阿15日称，法国满足解除全国紧急状态的条件。

根据法国法律规定，在紧急状态下，法国政府可以设置宵禁来限制人员和车辆通行，在国内建立安全区，警方还可以无需法官文书就对房屋进行搜查，对可能给公众安全带来危害的人限制其出入。