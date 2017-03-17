美参众院情报委员会：无迹象表明特朗普大厦被监视

（联合早报网讯）美国参议院情报委员会主席和副主席16日发表声明称，没有迹象表明特朗普大厦曾在去年的大选日前后被窃听。众议院议长瑞恩也在当天作出“没有这样的窃听存在”的表示。白宫方面则回应称，特朗普坚持其观点。

3月4日，美国总统特朗普在社交媒体上称奥巴马曾窃听特朗普大厦。奥巴马的发言人予以否认。

据中新社报道，参议院情报委员会主席、共和党参议员理伯尔与副主席、民主党参议员沃纳16日发表简短声明说，根据他们所获得的信息，没有看到有任何迹象表明，特朗普大厦在2016年大选日（即11月8日）前后被美国政府任何部门监视。但声明并未就此披露任何细节。

众议院议长、共和党议员瑞恩也在当天的一个新闻发布会上表示，众议院情报委员会正在继续并扩大相关调查，但从情报机构得到的信息来看，“没有这样的窃听存在”。

当天参议院情报委员会的声明和众议院议长的发声是对特朗普相关指控的又一个打击。15日，众议院情报委员会主席努涅斯和副主席希夫在新闻发布会上称，目前并没有得到任何证据显示曾经发生过奥巴马窃听特朗普大厦一事。

参众两院的情报委员会都在调查俄罗斯是否干预2016年美国总统大选一事，其中包括特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间是否存在关联。

白宫发言人斯派塞当天在回应记者相关提问时称，特朗普仍坚持其观点。