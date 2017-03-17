美国预算纲要提议大幅增加国防预算

（联合早报网讯）美国白宫16日公布2018财年（从今年10月1日至明年9月30日）联邦政府预算纲要报告，提议大幅增加国防预算540亿美元，同时同等削减国务院、环保局、农业部等的非国防支出，希望在不扩大财政赤字的前提下增强美国国防安全和“硬实力”。

这是特朗普政府上任后公布的首个新财年预算纲要。

据新华社报道，特朗普在这份名为“美国优先：让美国再次伟大的预算纲要”报告中说，“美国优先”的预算必须将美国人的安全作为首要目标，因为没有安全就没有繁荣。他说，首个联邦预算纲要的核心是重建美国军事实力但同时不会增加联邦赤字。

根据这份预算纲要，2018财年美国联邦政府可自由裁量支出总额约为1.065万亿美元。其中，国防支出为6030亿美元，比现有法律规定的上限水平增加540亿美元；非国防支出为4620亿美元，对应减少540亿美元。

从各政府部门支出来看，与2017财年临时拨款法案水平相比，白宫提议将2018财年国防部、国土安全部和退伍军人事务部的预算分别增加10%、6.8%和5.9%，其他联邦政府部门则都面临不同程度的预算削减。其中，美国环保局预算降幅高达31.4%；国务院、国际开发署和财政部国际项目的预算减少28.7%；农业部和劳工部预算分别减少20.7%；卫生与公众服务部预算减少16.2%；商务部预算减少15.7%；交通部预算减少12.7%。

白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼说，毫无疑问这是一份“硬实力预算” ，而非“软实力预算”。他表示，特朗普的竞选承诺在这份预算纲要中都有所体现。

但这份预算纲要并不包括特朗普政府对税改、社保等社会福利开支、经济增长和财政赤字的估计。白宫表示将于5月份公布完整的2018财年预算报告。

根据美国联邦政府的正常预算审批流程，白宫每年2、3月份向国会提出下一财年的预算报告，国会参众两院随后举行听证会，提出各自的预算版本并协商解决相互之间的分歧，在4月中旬之前将最后商定的预算版本提交总统签署生效，然后由两院的拨款委员会制定具体的支出计划将资金分配到各个政府项目。

近年来，由于民主、共和两党围绕财政问题激烈博弈，这一流程屡被打破，白宫提出的整个财年的预算案难以获批，联邦政府常年在为期数月或半年的临时拨款法案之下运行。根据去年12月美国国会通过的临时拨款法案，目前联邦政府部门可正常运转至今年4月28日。特朗普政府还需与国会就2017财年余下时间（截至今年9月30日）的政府预算进行协商。