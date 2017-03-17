沙特：必要时或延长原油减产协议

（联合早报网讯）沙特阿拉伯能源部长法利赫表示，倘若全球原油库存依然过高，石油输出国组织（OPEC）与其盟友可能延长6月到期的减产协议。

法利赫在华盛顿接受彭博电视采访说，若原油库存“仍然高于五年平均水平，若市场依然对前景缺乏信心，若我们没有见到企业与投资者感觉到全球石油行业体质健”，就将维持减产协议。“我们将采取措施，帮助石油行业重返健康轨道。”

据彭博社报道，石油输出国组织将于5月25日开会，讨论是否继续实施减产，其减产本意是遏制重创产油国经济的油价下滑局面。法利赫说，这个战略正将全球市场扳回“正轨”，并且基本面也已显著改善。

迄今为止，沙特承担了石油输出国组织减产总量的大部分，2月份日均产量降至1,001.1万桶，低于减产协议规定的上限。石油输出国组织2月份日均产量较其参考水平低139万桶。

然而，参与减产的11个非石油输出国组织产油国的履约行动却落后。彭博根据石油输出国组织初步数据计算得出，与去年10-11月水平相比，以俄罗斯为首的11个非石油输出国组织产油国2月份共减产24万桶/天，仅完成承诺减产55.8万桶的43%。

不过法利赫称，石油输出国组织的合作伙伴们正“全力致力于”减产。他表示，出现执行滞后也在意料之中，“一些国家正努力理顺减产流程，他们之前从来没有这种经历” 。他说：“我相信他们的努力是真诚。”