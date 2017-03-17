俄：必要时以法律措施保护在乌银行

（联合早报网讯）乌克兰总统波罗申科16日签署命令，批准对五家俄罗斯国有银行在乌克兰的分行实施临时性限制措施，禁止其向境外转移资本。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，乌克兰的这种做法违反国际法，俄方将在必要情况下作出回应。

据新华社报道，总统令规定，对五家俄罗斯国有银行的限制期限为一年，所涉及银行分别为俄储蓄银行、工业投资银行、外贸银行、BM银行和VS银行。除了向境外转移资本，五家俄国有银行分行仍能在乌克兰开展其他业务。

据乌国家银行估计，这五家分行信贷总额约为56亿美元，自然人和法人的存款总额为13.4亿美元。

报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日说，俄方关注乌克兰对俄金融机构的制裁事件，乌方行为将导致局势更加紧张，俄方已作好准备，在必要条件下利用一切合法手段作出回应。他说，乌克兰的行为明显违反国际法，在经济方面乌克兰已不再是可靠的投资目的地。

俄罗斯储蓄银行当日发表声明，要求解除对其在乌克兰分支机构的封锁，保障其服务客户的正常环境。俄罗斯外贸银行行长科斯京说，乌克兰的行为将加速俄罗斯银行离开乌克兰，俄外贸银行将出售其在乌克兰的分支金融机构。

近期乌民族主义激进分子对乌境内的俄银行发动多起抗议活动。他们用水泥砖封堵部分俄国有银行分行入口，要求政府取缔其营业资格。为防止俄国有银行分行在此情况下向总行转移资本，损害乌客户利益，乌国家银行15日提议对这些银行采取临时性限制措施。