欧盟官员：难民问题取得进展

（联合早报网讯）在欧盟和土耳其关于难民问题的协议实施一周年到来之际，欧盟官员16日在希腊莱斯沃斯岛考察难民问题现状时表示，一年来各方在应对难民问题方面取得了进展。

据新华社报道，欧盟委员会主管移民、内部事务与公民事务的委员阿夫拉莫普洛斯、马耳他内政部长阿贝拉和希腊移民政策部长穆扎拉斯16日在莱斯沃斯岛考察，评估难民问题的最新情况。该岛2015年曾接纳了数十万难民。

阿夫拉莫普洛斯对媒体说，和去年相比，可以看出欧盟和土耳其间的协议得到了成功执行。此前，每天有约一万人跨越爱琴海来希腊，目前每天只有40至50人，死亡人数也大幅下降。

希腊警方说，在通过西巴尔干前往中欧地区的通道关闭以及欧盟和土耳其间的难民协议开始实施后，约6.2万名难民滞留在希腊，其中约3500人在莱斯沃斯岛。根据该协议，新抵达者在其难民申请评估完成前只能呆在希腊的爱琴海岛屿上，不符合避难资格者将被遣返回土耳其。难民申请过程通常需要数月，希腊很多岛屿上的难民接待设施严重不足。

根据欧盟与土耳其2016年3月达成的协议，从2016年3月20日起，所有从土耳其入境希腊的非法难民将被遣返回土耳其，土耳其应采取必要措施防止再有难民进入欧盟国家，欧盟将向土耳其提供资金以资助难民相关项目。

不过，匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托同日在布达佩斯就欧盟与土耳其的难民协议问题说，这一建立在临时解决方案之上的难民政策不合理且失败。

西亚尔托在新闻发布会上说，欧盟把欧洲的安全建立在“难民交易”之上，除了把欧洲的安全交到土耳其手中外，在加强边境安全方面什么都不做，这一难民政策无法长远解决大规模非法移民问题。

他认为，匈牙利修建边界围墙并从法律上加强对非法移民的管制是正确的。