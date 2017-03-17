沿海厄尔尼诺来袭 秘鲁暴雨成灾

（联合早报网讯）秘鲁国家应急行动中心16日说，自去年12月至今，该国沿海地区暴雨引发的洪灾已造成62人死亡，受灾人数超过4.5万人。专家认为，此次50年一遇的自然灾害主要归咎于“沿海厄尔尼诺现象”。

据新华社报道，厄尔尼诺现象是指太平洋赤道海域海水大范围持续异常升温的现象，往往会引起全球多个地区气候异常。秘鲁厄尔尼诺现象研究中心专家说，当太平洋赤道海域海水升温只发生在秘鲁和厄瓜多尔沿海区域时，这种现象被称之为“沿海厄尔尼诺现象”。

每年12月下旬，位于南半球的秘鲁进入夏季，其沿海海水温度一般为22至23摄氏度。据秘鲁厄尔尼诺现象研究中心观测，秘鲁北部海域海水2017年逐渐升温，2月已达到27至28摄氏度，比正常值高出5摄氏度。

受“沿海厄尔尼诺现象”影响，秘鲁全国11个省普降暴雨，造成山洪暴发、河水泛滥，许多地方发生泥石流。

据统计，秘鲁全国2017年以来已发生227起山体滑坡灾害，多处公路、民房被泥石流冲毁或覆盖，大片农作物被水淹没。受灾最严重的地区是位于秘鲁北部沿海的皮乌拉省，遭遇连续15天的强降雨。与此同时，南部山区出现冰雪天气。

秘鲁政府已迅速调拨物资，并派出救援人员前往灾区疏散受洪水和泥石流围困的居民，搭建临时灾民安置点。卫生部门与地方政府合作，为灾民接种疫苗，加强对饮用水的监督检查，有针对性地开展科学防疫和消毒、杀菌、灭蚊蝇工作。

据秘鲁气象部门预测，目前的极端恶劣天气可能持续到4月份。