丹麦决定将崔顺实之女遣送回韩

（联合早报网讯） 据韩联社报道，丹麦检方17日发布新闻资料称，决定将在丹麦被捕的韩国“亲信干政”事件核心人物崔顺实的女儿郑维罗遣送回韩国。

丹麦检方于今年1月1日在丹麦奥尔堡将郑维罗抓获，之后韩国检方要求丹麦检方将郑维罗遣送回韩，丹麦检方对此展开研究。

有观测认为，郑维罗很可能向当地法院提出诉讼，拒绝被送回韩国。因此，即便丹麦警方做出了遣送决定，郑维罗被送回韩国还需不少时日。

郑维罗现年20岁，是“亲信干政”事件焦点人物之一，涉嫌借助其母崔顺实与韩国总统朴槿惠的个人关系，走后门进入韩国名校梨花女子大学，并在上学期间受到校方特殊照顾。

由于郑维罗一直在国外并拒绝回国接受调查，负责调查“亲信干政”事件的韩国独立检察组此前请求国际刑警组织发出红色通缉令。此一红色通缉令是对已签发拘留证的重犯嫌疑人发布的国际通报。

据韩国教育部去年11月发表的监查结果，郑维罗2015年凭借亚运会马术团体赛金牌被梨大以“马术特长生”资格录取，但经证实这枚金牌是她在梨大招生报名期限截止后获得的。

郑维罗入学后，校方在出勤及成绩管理方面也继续对她给予特殊照顾。如虽然郑维罗常常旷课，提交的免出勤材料不符合要求，部分科目未提交作业，但依旧顺利过关。 事件曝光后，去年10月31日，郑维罗通过梨大网络学籍管理系统提交了退学申请。