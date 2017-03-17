开罗出土法老巨像或为古埃及最老雕像

（联合早报网讯） 埃及文物部长阿纳尼16日宣布，近日在首都开罗出土的巨型法老雕像身份基本确定，该雕像极有可能是埃及迄今出土的古埃及晚期最大雕像。

阿纳尼表示，在经过初步研究后，考古学家在雕像背部发现一古埃及法老名字，因此基本确认其为普萨美提克一世，而并非此前公布的拉美西斯二世。

阿纳尼说：“如果雕像完全确认是普萨美提克一世，这将是埃及历史上迄今为止出土的古埃及晚期体积最大的雕像。”

一支埃及德国联合考古队在开罗迈泰里耶社区发现该雕像，其材质为石英岩。在发掘之时，因其出土地点位于拉美西斯二世神庙遗址入口，考古学家最初推断其为著名法老拉美西斯二世。

据考古人员透露，该雕像复原后应高达9米左右，目前已经发掘其躯干、头部和王冠部分等残块，仅躯干部分就重达3吨。

阿纳尼表示，希望可以利用现代技术将其重新拼接恢复原状。

联合考古队德方领队劳厄认为，该雕像得以保存至今实属不易，可能因为其体积太大且埋藏较深不易搬运得以保存下来。

与木乃伊被完整保存的拉美西斯二世相比，现代人对普萨美提克一世则知之不多。有历史学家表示，普萨美提克一世在公元前663年至公元前610年统治埃及，在位50余年。在位期间，他带领埃及结束多年战乱并走向繁荣。