阿拉斯加发现美30年来最大陆上油田 储油12亿桶

（联合早报网讯）西班牙国家石油公司日前宣布，在美国阿拉斯加州北坡地区发现美国近30年来最大的陆上油田，总储量约为12亿桶，这是继去年10月阿拉斯加州史密斯湾浅水区找到新油田后的又一重要发现。

据人民日报报道，西班牙国家石油公司自2008年开始就活跃于阿拉斯加进行油田探测。该公司表示，这座油田最快将于2021年开始产油，每天可产12万桶轻质原油，年产量约4000万至5000万桶。该油田75%的股份由总部位于科罗拉多州丹佛的阿姆斯特朗公司拥有，西班牙国家石油公司占股25%。阿姆斯特朗在2001年买下了油田所在地区的租赁权。

去年10月，美国能源勘探公司凯路斯能源宣布，在阿拉斯加州距离北极圈北部约480公里的史密斯湾浅水区发现一大片油田，预计能从其中开采出18亿至24亿桶石油。

据报道，经多年开采，阿拉斯加石油产量持续萎缩。由于油价持续低迷，大型石油公司放弃了不少在阿拉斯加的开采计划。新发现对于阿拉斯加持续衰退的石油行业或许是一剂强心针，为因油价暴跌而收入骤减的州财政提供支持。州长沃克尔期待它们为阿拉斯加带来经济增长和就业复兴的良机。“这对阿拉斯加来说是好消息，我们必须齐心协力把3/4的输油管道填满。”

报道称，综观当前环境，新油田的发现有几分“生不逢时”。油价处于高位，石油行业享受阿拉斯加州税收减免政策的时期已经过去。目前阿拉斯加州议会正就是否继续减少对石油行业的税收优惠力度展开激烈辩论，一部分议员虽然欢迎新油田的发现，但担心处于低油价和财政困难双重压力下的州政府为石油企业提供的鼓励政策是费而不惠。欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油大国目前也正在执行减产协议以稳定油价，强势美元和供应过剩这打压油价的两大因素，在短期内难以得到根本性改变。