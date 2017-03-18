俄高调庆祝克里米亚入俄三周年 美称不会停止制裁

（联合早报网讯）18日是俄罗斯正式签署协议将克里米亚和塞瓦斯托波尔市纳入其版图三周年。美国国务院16日发表声明，要求俄罗斯“立刻停止吞并克里米亚”，并表示俄不放弃克里米亚就不停止制裁。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄不会拿克里米亚做交易。

据环球时报报道，佩斯科夫17日表示，基辅方面“迟早”得接受当年克里米亚公投的结果，俄方欢迎乌方对克里米亚问题拿出“清醒”的态度。如今乌东南部顿巴斯地区人民正处在水深火热的内战之中，克里米亚人民当时是为了挽救自己的生命才进行公投。

对于克里米亚入俄三周年纪念日，俄罗斯多地都筹备了比以往规模更大的庆祝活动。摩尔曼斯克、秋明、喀山、坦波夫等城市分别举行文艺晚会、游行、马拉松等不同类型活动。莫斯科将庆祝活动从红场移到了西南部的麻雀山。据悉，俄国家杜马议员代表团将赴克里米亚参加庆祝。

全俄舆论研究中心公布的最新调查结果显示，西方制裁给俄罗斯人带来的困扰显著降低。2015年年初，52%的受访者认为西方制裁对俄罗斯国内局势带来不利影响。2017年3月这个数字下降到了27%。认为自己本身受到制裁影响的受访者从45%降到了17%。76%的受访者认为，努力争取取消制裁没有意义。而认为西方制裁从某些方面说对俄罗斯有正面作用的人数大大增加。