中国反萨行动提速 韩拨款支援受损企业

（联合早报网讯）韩国决定部署“萨德”反导系统后，中国不断酝酿反萨措施，参加反萨行动的中国企业也逐渐增加。

据韩联社报道，韩国政府将一方面通过外交渠道应对中方的经济抵制，另一方面向韩国企业提供紧急援助把其损失降至最低。

韩国第二副外长安总基15日出席国会外委会会议时表示，将坚持“萨德”入韩是国安所需的立场，抱定不卑不亢的原则应对中国的经济抵制，并在中长期降低对中国的依存度。

安总基称，将通过外交渠道不断质疑中方不当措施，敦促尽早缓和局势，并将致函中国有关部门和救济韩企将损失降至最低。韩国外交部驻华机构正在直接受理中国散客的个人签证申请，想方设法挽回旅游客源，外交部还在缜密调研限售赴韩游产品等措施是否与世贸组织规定及韩中自贸协定相违，并将与相关部门协商今后对策。

韩国文化体育观光部16日公布了中国“限韩”措施应对方案。根据方案，政府将提前执行预算，为因中方限韩措施受损的游戏、音乐行业提供资金援助，同时力求文化产业出口市场多元化。

首先，政府将提前执行1160亿韩元（约合人民币7.38亿元）预算，为因中方限韩措施受到重创的游戏、音乐、动漫等行业提供紧急援助资金。同时，向在华业务遇阻的中小型文化内容企业提供紧急融资，把相关预算规模由目前的750亿韩元增至1250亿韩元。