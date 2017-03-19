G20财长和央行行长会闭幕 中国呼吁反对保护主义

（联合早报网讯）二十国集团(G20)财长和央行行长会议18日在德国巴登—巴登闭幕。中方当天呼吁，G20成员国应促进全球贸易和投资，坚定不移地反对保护主义，维护多边体制的有效性。

据中新社报道，此次会议是德国担任G20主席国后举办的首次财长和央行行长会。会议围绕全球经济形势和强劲、可持续、平衡、包容性增长框架、促进对非洲投资、国际金融架构、国际税收、金融部门发展和监管以及其他全球治理议题，进行了深入和富有成效的讨论，达成了广泛共识，为7月G20汉堡峰会的举行打下良好基础。

会议认为，全球经济继续复苏，但增速仍不尽理想，下行风险犹存。为促进更加强劲、可持续、平衡和包容性增长，会议重申了2016年G20杭州峰会的一系列重要政策承诺，并在诸多重点议题上取得积极进展，包括就增强经济韧性的一系列原则达成一致；启动了“促进对非洲投资”倡议，以推动私营部门对非洲投资；进一步完善国际金融架构，强调加强对跨境资本流动分析和风险监控的重要性；继续推进国际税收合作，加大应对税基侵蚀和利润转移的工作力度等。

出席本次会议的中国财政部部长肖捷18日接受采访时指出，中国作为G20“三驾马车”成员，在本次会议讨论中发挥了建设性作用。中方认为，在全球经济面临新形势、新挑战的背景下，G20作为国际经济合作主要平台应在以下方面发挥更大作用，推动各方进一步加强合作。

一是G20成员国应落实2016年G20杭州峰会成果，推动结构性改革、基础设施投资、国际税收合作等重点领域取得积极进展，增强G20机制的延续性和有效性。

二是G20成员国应加强宏观经济政策协调，制定并实施负责任的宏观经济政策。主要发达国家应提高政策透明度，加强与市场沟通，减少负面外溢效应，共同促进全球经济增长。

三是G20成员国应促进全球贸易和投资，坚定不移地反对保护主义，维护多边体制的有效性。