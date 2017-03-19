研究统计：多养一个小孩可延寿约一年

（联合早报网讯）现代人忙碌晚婚，就算结了婚后也大多忙于工作，再加上万物皆涨、薪水不涨，生小孩怕累也怕养不起，生育率降低的结果造成社会高龄化，但最近就有研究指出，养一个孩子至少能让你延寿约一年，年纪越大这种效果就越明显。

据中时电子报报道，来自瑞典卡罗林斯卡研究所的研究团队，在取得瑞典多个国家平台的数据后，调查了于1911年至1925年之间出生的70万名男性和72.5万名女性，并分析了他们的子女数目、受教育程度、婚姻状态以及何时死亡。

结果显示，虽然年纪越大、死亡风险也随之增加的结果不出预料，但值得留意的是，研究团队也发现养育孩子能够减少这样的风险，60岁没有后代的男性只能再活约18.4年，而至少有一个孩子的男性，还能多活约20.2年。而对于女性而言，60岁的时候有小孩能够让她们多活1.5年，她们原本约能再活23.1，也年增加至24.6年。

随着年岁的增长，虽然男性得到的待遇普遍较好，但研究人员发现有孩子，似乎有助于男人老年时期的健康。而研究人员也解释，男性之间差距悬殊的死亡率，可能是因为没有孩子的男性，受的教育程度通常比有孩子来得低，这点对女性来说则恰恰相反。

不论如何，虽帮助你长寿或短命的原因各有百百种，但透过各方面的点滴累积，就能增加你活更久的可能性。