美国摇滚歌手查克贝瑞逝世 享年90岁

（联合早报网讯）摇滚乐之父、音乐先驱查克 贝瑞(Chuck Berry)今在位于密苏里州圣路易市的家中过世，享年90岁。贝瑞长达70几年的音乐生涯对摇滚乐影响深远，披头四(Beatles)的约翰 蓝侬曾说：“如果你要给摇滚乐取另一个名字，应该要叫它查克 贝瑞。”

据中时电子报引述BBC和CNN的报道，听闻贝瑞过世的消息后，杰克森五人组(Motown legends The Jacksons)盛赞贝瑞在音乐史上投下了长远的影子，“谢谢你，查克”，他说贝瑞融合蓝调和摇摆乐、在摇滚乐发展初期引发风潮。他的着名粉丝不只有披头四，滚石乐队(Rolling Stones)的Keith Richards非常崇拜贝瑞，披头四、滚石、另一着名乐团“海滩男孩”(the Beach Boys)，以及猫王(Elvis)都曾经翻唱或是表演过贝瑞的歌曲。巴布·狄伦(Bob Dylan)在2009年接受《滚石杂志》访问时说：“在我的宇宙中，查克是无可取代的。”

1926年贝瑞出生在圣路易市，并和其他5个兄弟姊妹一起在当地长大。他的父母虽都是黑奴的后裔但都有一番成就，其父Henry是一名木匠、母亲Martha是当时少见有大学学历的黑人女性。贝瑞在高中参加表演秀后开始玩吉他，虽然他成长时期美国南部实施种族隔离政策，但在玩音乐方面贝瑞不分种族、白人或黑人，大家一同合奏或是打闹等，他的音乐也打破了观众之间种族的疆界。

乐评认为贝瑞的歌《棕眼俊男》(Brown-Eyed Handsome Man)事实上可解读为在讲一位棕色皮肤的男子的故事，贝瑞其最着名的歌曲《约翰尼·B·古德》(Johnny B. Goode)的主人翁也不一定是位白人男性。《约翰尼·B·古德》这首歌后来和《Sweet Little Sixteen》成为许多组乐团的人和吉他初学者必学的歌曲。1977年当NASA两架太空梭升空时，太空人带着的黑胶唱片中的其中一首歌就是《约翰尼·B·古德》。

他的歌曲看似旋律简单但是其实不然，写歌词的功力更是被CNN形容如同爵士乐家和外科医生。1984年贝瑞获得葛莱美奖的终生成就奖，在1986年他成为首批被入选为摇滚名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)的人之一，在其音乐生涯中他也获得大量荣誉和奖牌。但贝瑞对自已的摇滚音乐成就相当谦虚，在1987出版的自传中说他不认为自己值得获得这些荣耀。

贝瑞也有较黑暗的一面，例如他要求演唱会筹办单位事先全额付酬劳给他，而且只收现金。他年轻时也曾经因为载未成年少女穿越州界而入狱20个月，他也曾经被判逃税有罪、并因此被关了3个月。1989年他因用录影机拍摄餐厅工作的女性员工，而被人一状告上法庭。

但不论如何贝瑞真的喜爱音乐，他曾说摇滚“so good to me”，摇滚是他的孩子也是他的祖父。去年贝瑞一度宣布他将在暌违将近40年后，再度发行一张专辑，并且将把这张专辑献给其68年的发妻Themetta Toddy Suggs。