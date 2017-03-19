朝鲜洲际弹道导弹研发或进入收尾阶段

（联合早报网讯）韩联社报道，就朝鲜劳动党委员长金正恩18日参观新型大功率火箭发动机地面点火试验，有分析认为，朝鲜的洲际弹道导弹（ICBM）研发工作已进入收尾阶段。

据朝中社19日报道，朝鲜在西海卫星发射场进行新型大功率火箭发动机地面点火试验，劳动党委员长金正恩对此次试验进行了现场指导。报道称，朝鲜自主研制大功率火箭发动机，首次试验即取得成功。

当天，《劳动新闻》还刊登了发动机燃烧试验相关图片，图片中的发动机和试验设备与去年9月20日朝鲜公开的卫星运载火箭新型大功率发动机地面点火试验时所用设备相似。当时，朝方曾主张发动机的推进力为80吨力，燃烧时间为200秒。据专家预测，若朝鲜将4个80吨力的发动机捆绑在一起研制洲际弹道导弹一级助推器，飞行距离可达美国本土。

《劳动新闻》当天公开的图片中，发动机火柱旁还有两个小火柱。据推测，朝鲜在发动机试验中装载了辅助发动机。辅助发动机旨在进一步提高拦截能力。

这是朝鲜今年以来首次进行洲际弹道导弹发动机试验。专家认为，朝鲜有可能同时研发使用液体燃料和固体燃料的两种洲际弹道导弹发动机。据分析，朝鲜去年9月进行燃烧试验时曾使用液体燃料。而当天朝中社报道证实此次使用了涡轮泵装置，暗示此次试验同样使用了液体燃料。朝鲜上月12日试射“北极星2型”中远程弹道导弹（IRBM）时曾使用固体燃料。

此外，有观点预测，鉴于朝鲜加快洲际弹道导弹发动机研发步伐，朝鲜洲际弹道导弹试射在即。韩美军方认为，下月15日金日成诞辰105周年和25日人民军创军85周年之际，朝鲜或发起挑衅，其中包括发射洲际弹道导弹等。

据悉，金正恩对当天的发动机燃烧试验予以高度评价，称试验获得圆满成功对朝鲜火箭事业的发展做出了重大贡献。新型大功率火箭发动机的成功研发足以证明朝鲜太空科技水平能与世界科技强国相比肩。