美国招标在美墨边界建9米高围墙

（联合早报网讯）美国政府正式启动美墨边境围墙的招标程序，官方18日公布了两份非常详细的招标公告，每份长130多页。美国政府呼吁人们就建造美墨边界围墙提出建议。这是特朗普总统在就职典礼后下令采取的首批官方行动之一。

中通社报道，公告由美国海关和边界保护局发布，这是朝建造数百亿美元围墙项目所迈出的第一步。该机构正在寻求设计师和建筑商的竞标。投标者准备建造围墙施工计划的原型模型，按比例缩小，每个约10平方米。今年晚些时候，有关方面将根据它们最后决定如何以及由何人建造这道围墙。

如官方文件所说，成品规格明确指出，这道围墙将是一项大规模建造项目。

政府要求由混凝土建造的这道围墙高9米，向地下延伸2米，而且“外形壮观”，能够抵御几乎任何袭击，例如“大锤，汽车千斤顶，镐，凿，电池操作的冲击工具，电池操作的切削工具或者氧/乙炔焊炬”的袭击。

特朗普竞选总统时曾表示，他希望建造一个“高大、漂亮的围墙”。政府的招标反映了这个愿望，它宣布围墙完工后要令人赏心悦目，至少在北边或者面对美国的围墙要这样。

官方公布的两份的招标公告非常详细，一份提出建造一个坚实的混凝土围墙，另一份提出建造一个有透明出口的类似结构，这显然是为了便于边界警卫使用。

这两种围墙都必须集成多种功能，避免人们攀越围墙或用钩子钩住围墙顶，而且必须具有让车辆和行人可以通过的电控门。

有兴趣投标的承包商，即日起有两个星期的时间提交围墙的设计方案。

美国政府将从中选出数个可能方案，并建造出约30英尺长的样品，每个样品的预算在20到50万美元之间，最终再选出一个真正要采用的设计方案。