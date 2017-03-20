特习会拟4月登场 中方将要求确认一中

（联合早报网讯）美国国务院指出，美国总统特朗普期待能很快与中国国家主席习近平面对面会谈。《纽约时报》报道，中方官员因特朗普的不确定性，届时将寻求美方再度确认一中政策。

美国国务院星期天（19日）在国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）结束北京之行后的新闻稿指出，蒂勒森向习近平转达，特朗普期待能“很快”与习近平面对面会晤。

媒体早前报道，特朗普打算邀请习近平于4月6至7日，前往佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-Lago）寓所进行非正式访问，中国外长王毅也指会晤在安排中。蒂勒森结束北京之行返美，暂时未见正式安排。

据中央社报道，《纽约时报》星期天（19日）引述不具名外交官员的说法称，除了朝鲜问题外，美中需要在公开场合友善互动，蒂勒森肩负为特习会安排广泛议题的任务，会晤预料将在4月初举行。

该报道指出，届时中方将寻求美方再度确认，美国承认北京是代表中国的唯一政府，不与台湾保持外交关系的“一中政策”。

报道还说，特朗普与习近平虽然在2月通了电话，但特朗普的不确定性让中方官员始终无法相信，亟欲进一步要求美方厘清其一中政策。此外，特朗普的经贸团队也将前往佛罗里达，中方则力守阻止美方提高关税与对中方投资的限制。

但也有媒体引述美方不具名官员的说法，指计划遭遇一些问题。也有专家分析，特朗普推文指中方未在朝鲜问题上帮多少忙，可能引起北京不满，特习会或有阻力。

依据美方发布的新闻稿，蒂勒森访问北京期间，未对一中与台湾等议题有所着墨。

不过，蒂勒森引用北京“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”新型大国关系的用语，引起华府外交界对美方接受中方议题设定的揣测。