英前财长奥斯本当议员身兼数职引热议

（联合早报网讯）英国脱欧公投后被新首特雷莎·梅解职的前英国财政部长奥斯本日前兼职出任《伦敦镖旗晚报》（London Evening Standard）主编引发热议。

英国广播公司报道，除了继续在英国议会出任切舍尔地区塔顿的议员外，刚刚就任报纸主编的奥斯本还有以下工作：他不仅在美国做晚宴主讲嘉宾，他还是英国“北方经济引擎”合作组织的主席；他不单是“黑石”资金管理公司顾问，也是美国麦凯恩学院的研究员。

日前，英国政府的监察机构正在就英国议员从事第二职业是否有违道德标准进行讨论，并注意到奥斯本又接任的这项新工作。

不过，和奥斯本一道被特雷莎·梅解职的前英国教育部长摩根并不以为然。她指出，被特雷莎·梅“炒鱿鱼”的前任内阁成员们会找到“发声渠道”。

她说，如果议会下属的这个监察委员会打算禁止英国议员们在社会上兼职的话，“就该同时禁止议员出任政府部长职位”。

摩根说：“当我们去年夏天一块儿被炒鱿鱼时，我们能跟政府指望什么呢？难道我们都得消失吗？”

前英国首相布莱尔也给奥斯本打气。他对BBC说：“我不知道他是否能胜任这些工作，但对于《伦敦镖旗晚报》来讲可是件大好事。为什么呢？奥斯本不仅非常有能力，而且他当主编还会让政治变得更有趣。”

苏格兰保守党领袖戴维森说：“我琢磨着奥斯本一定比我厉害。我当了十年记者，又从政了六年，可我都不敢说我能把这两份工作同时做好。”

在《伦敦镖旗晚报》当专栏作家、前英国自民党领袖克莱格对BBC说，他觉得奥斯本“揽的活儿太多了”。

他说：“既想当一名报纸主编、还想接茬干英国议员，不仅穿梭美国搞学术、还要在金融界赚大钱……就算是奥斯本对自己的能力那么自信，我怀疑他干的事儿是不是也太多了。”

民调显示，英国民众现在对英国议员从事第二职业变得越来越反感。从2010年起，议员们如果在大选到来时还想继续兼职第二职业的话，必须要向当地选民通报。