(联合早报网讯)美国前总统小布什最近出版的作品画册《勇气的肖像:一位总帅向美国战士们的致敬》(Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors),荣登美国畅销书榜首。

小布什这本画册收集了66张美国军人的肖像,每张油画都伴有这名前总统撰写的老兵介绍,内容涉及主人公在服役期间的工作、受伤情况,以及在康复过程中所经历的心理和身体的双重折磨。

这本画册在2月底出版,已经连续第二周登上《纽约时报》非小说类畅销书的榜首。在线上零售商亚马逊(Amazon)所销售的所有书籍当中,小布什的画册排在畅销书的第18名。

小布什将把这本画册的盈利捐给一个非盈利中心,并通过“军事服务项目”(Military Service Initiative)协助从伊拉克和阿富汗回来的退伍军人恢复日常生活,克服战争给他们带来的无形创伤。