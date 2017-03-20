称理念不同 Uber总裁上任半年辞职

（联合早报网讯）优步（Uber）总裁杰夫·琼斯（Jeff Jones）在上任不到一年后宣布辞职。琼斯此举被认为与该公司最近遭遇的多种争议，包括性别歧视和性骚扰直接相关。

琼斯在声明中说：“现在很清楚的是，我的职业信念与我在优步的经历不一致。我无法继续担任公司的总裁职务。”

作为优步的第二号人物，琼斯加入优步仅半年便离职，让市场不禁忧虑该公司的内部情况。

优步行政总裁卡拉尼克（Travis Kalanick）随后于内部电邮称，琼斯在过去六个月对公司发挥了重要影响，但“随着公司认为需要聘请一名首席营运官后，琼斯便作出这个艰难的决定，他认为他在优步看不到自己的前途”。

优步内部认为，在聘请首席营运官后，琼斯无疑是变相降职。不过，消息人士称，职位之争并非琼斯离职的原因，而是琼斯认为公司的情况比他想象的还要严重。

事实上，优步近期丑闻不断。创办人之一的卡拉尼克据称脾气火爆，早前曾有片段显示，卡拉尼克曾因公司政策与优步司机发生口角，卡拉尼克更向该司机爆粗，令他饱受外界批评，他随后亦因此公开道歉。

另外，优步上月传出性丑闻，一名前女性员工指控优步内部存在性别歧视、性骚扰等问题。

优步近期亦面临诉讼，谷歌旗下自动驾驶技术公司Waymo上月底起诉优步，控告该公司盗取Waymo的自动驾驶核心技术。