美FBI证实在调查特朗普与俄是否勾结

（联合早报网讯）美国联邦调查局（FBI）局长科米周一（20日）首次证实，FBI正在积极调查俄罗斯企图干预美国大选的指称，包括是否在竞选期间与特朗普有任何串通。他也表明，没有掌握任何信息，以支持特朗普有关前总统奥巴马对他进行窃听的指称。

科米周一在众议院情报委员会作证，和他一起作证的还有国家安全局局长罗杰斯。

科米首次确认联邦政府对俄罗斯干扰2016年大选进行调查，他说：“作为反间谍任务的一部分，联邦调查局正在调查俄罗斯政府干预2016年总统选举的行为。包括调查任何特朗普竞选团队与俄罗斯政府之间的联系。”

科米透露，调查在去年7月展开，但由于调查还在进行中，而且是机密的，他无法汇报调查的具体内容。

美国国家安全局局长罗杰斯也在作证时说，国家安全局支持情报界关于俄罗斯干预美国大选的说法，但他补充说，他不能泄露任何非机密文件外的内容。

对于俄罗斯干预美国总统大选的说法，美国白宫发言人斯派塞表示，众议院听证会没有表示特朗普竞选团队和俄罗斯之间存在任何勾结。

他说：“在这一证词后，很显然事情没有发生任何改变。高级情报官员已经公开承认，没有证据显示特朗普与俄罗斯存在勾结。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅