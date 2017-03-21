今年加息数次？美联储一委员：不急

（联合早报网讯）在美国联邦储备局有投票权的委员纷纷对经济前景表示乐观，并认为美联储今年应加息两次、三次或者四次之际，明尼阿波利斯市（Minneapolis）联储银行行长卡什卡利（Neel Kashkari）却认为，不急。

卡什卡利周一（20日）接受彭博电视访问时说：“眼下并不存在高通胀威胁。”他说，没有价格压力，令美联储在加息问题上可以保持耐心。他指出：“核心通胀今年达到2%就怪了。”

在联邦公开市场委员会3月15日的投票中，他是唯一不赞成加息的委员。卡什卡利的态度令他成为美联储行动方面的反对派：截至上周开会，官员们预计今年还会加息两次，前提是经济表现符合他们对充分就业和通胀接近2%的预期。

卡什卡利说：“经济数据基本走平，所以我要问，为什么要急于加息……当数据真的要求加息时，然后我们才应该移除政策宽松。”

卡什卡利在2017年首次拥有美国联邦公开市场委员会（FOMC）投票权。而他的上述表态与芝加哥联储行长、今年也有投票权的埃文斯（Charles Evans ）截然相反。

埃文斯周一较早前接受福克斯访问时说：“如果经济前景趋于稳固，我对通胀走高的信心增强，那么全年加息三次是完全合理的……可能是三次，可能是两次，如果情况真的向好，也可以是四次。”

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