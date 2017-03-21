福布斯：比尔盖茨蝉联全球首富

（联合早报网讯）2017年《福布斯》全球富豪排行榜周一（20日）晚出炉，微软创办人比尔·盖茨（Bill Gates）以860亿美元（约1200亿新元）身家，连续第四年当选全球首富。美国总统特朗普的资产在过去一年内缩水10亿美元，排名下滑220位跌至第544位。

2017年入选富豪榜的共有2043人，比2016年增加233人，是《福布斯》富豪榜设立以来最多的。

这些富豪的平均资产高达37亿5000万美元。排在榜首的盖茨资产相比去年增长110亿美元；紧随其后的是“股神”巴菲特（Warren Buffett），其资产为756亿美元；亚马逊创办人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）以728亿美元的身家首次进入三甲。

面簿创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg，560亿美元）今年排名第五；甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森（Larry Ellison，522亿美元）则排在第七位。

美国依旧是世界上富豪最多的国家，共有565人进入该榜单，比2016年增加了25位。中国紧随其后，拥有319位亿万富翁，其中排名最高的是万达集团董事长王健林，跻身第18，其总资产达到313亿美元。

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