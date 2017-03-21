国际刑警对中国石化三高管发红色通报

（联合早报网讯）印尼警方今天（21日）表示，国际刑警组织对中国石化的三名高管发出红色通报，他们涉嫌与该公司在印尼的一个8亿多美元石油储存终端项目的欺诈案有关联。“红色通报”的效力最接近国际逮捕令。

印尼警方发言人阿马尔说：“当局已对被通缉的人发出三份红色通报。“

他说，印尼当局于2月21日向国际刑警组织提出协助请求，并确定红色通报中的三人是张俊（人名音译，Zhang Jun）、冯志刚（Feng Zhigang）和叶志钧（Ye Zhijun）。

中国石化一名发言人拒绝对印尼的说法置评。

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