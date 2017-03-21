世界最老亿万富翁去世 享年101岁

（联合早报网讯）美国亿万富翁戴维·洛克菲勒（David Rockefeller）周一（20日）上午在纽约州波卡蒂科山（Pocantico Hills）的家中去世，享年101岁。

《华盛顿邮报》报道，洛克菲勒家族的发言人确认了戴维·洛克菲勒去世的消息，并透露原因是充血性心力衰竭。

戴维·洛克菲勒生于1915年，他的祖父是创立标准石油公司的美国石油巨头约翰·洛克菲勒。

戴维·洛克菲勒曾是大通曼哈顿银行（Chase Manhattan）的董事长兼首席执行官，控制大通曼哈顿银行十多年。

《纽约时报》称，尽管洛克菲勒家族在大通曼哈顿银行的股份从未超过5%，但该银行长期以来还是被称作“洛克菲勒银行”，戴维·洛克菲勒的影响力可见一斑。

洛克菲勒家族是美国最显赫的家族之一，根据福布斯美国最富有家族排行榜，该家族健在的成员有200人左右，拥有的净资产总计约110亿美元（约153亿新元）。

戴维·洛克菲勒自2004年7月以来一直担任洛克菲勒家族族长。虽然他本人长寿，但近年来却接连目送自己的兄弟姐妹离世。2014年6月，他65岁的儿子理查德·洛克菲勒驾驶一架小型飞机时坠机身亡。

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