世界气象组织：去年气象指标破多项纪录

（联合早报网讯）世界气象组织今天（21日）在日内瓦发布声明说，2016年全球气象指标破多项纪录，其中包括全球气温创新高、海冰处于异常低位、海平面上升和海洋热含量增长势头不减。该组织预测，极端天气与气候状态在2017年仍将延续。

新华社报道，在3月23日世界气象日来临之际，气象组织发布“全球气候状况年度声明”指出，2015至2016年发生的强厄尔尼诺事件致使2016年气温上升，推动了因温室气体排放造成的长期气候变化。

2016年全球绝大多数陆地气温均高于1961年至1990年的平均水平，海洋表面温度为有气象记录以来最高，全球海洋热含量达到仅次于2015年的历史第二高水平，北半球海洋热含量创新高。

气象组织秘书长塔拉斯说：“2016年是有气象记录以来的最热年，温度比工业化前水平高1.1摄氏度，比此前最热的2015年高出0.06摄氏度。全球温度上升与气候系统中发生的其他变化是一致的。”

该声明称，在厄尔尼诺事件期间，全球海平面上升显著，2014年11月至2016年2月期间海平面上升约15毫米，创下新的记录，远高于1993年后每年上升的3至3.5毫米。

此外，北极海冰在去年3月24日的季节最大值仅为1452万平方公里，是自1979年有卫星记录以来的最低值。2016年秋季，北极海冰的冻结过程异常缓慢，海冰面积在11月中旬有几天甚至还有所减少。

降水方面，2016年是亚马孙流域有记录以来降水最少的一年，而中国长江流域总体上出现了自1999年以来最严重的汛期，一些支流出现了创纪录的洪水水位。从中国全国平均来看，2016年是有记录以来降水最多的一年，全国平均降雨量为730毫米，比长期平均水平高16%。

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